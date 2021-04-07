В Приморье привлекли к ответственности 155 чиновников за недостоверные сведения о доходах

В Приморье в 2020 году о доходах отчитались 4876 государственных гражданских служащих Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

В Приморье к ответственности привлекли 155 чиновников, которые представили недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи в прошлом году.

По данным департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края, в 2020 году о доходах отчитались 4876 государственных гражданских служащих, руководителей краевых государственных и муниципальных учреждений. Всего представлено 11568 справок о доходах, из них 496 содержали недостоверные или неполные сведения о доходах, счетах в банках, недвижимом имуществе, автотранспорте, в том числе о размере дохода, полученном от его продажи, об акциях и ином участии в коммерческих организациях и фондах.

Из привлеченных к дисциплинарной ответственности приморских чиновников 128 человек получили замечание, 26 — выговор, один был уволен со службы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14