Удар ножом в грудь получила пенсионерка на автобусной остановке во Владивостоке

Полиция задержала во Владивостоке мужчину, ударившего ножом 65-летнюю женщину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке полиция задержала мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, 30 марта на автобусной остановке «Луговая» пьяный мужчина ударил ножом в грудь пожилую женщину, с которой у него произошел конфликт.

Скорую помощь вызвали прохожие. Пенсионерку, находившуюся без сознания, доставили в реанимацию, где медики диагностировали проникающее ранение грудной клетки и брюшной полости.

Несмотря на то, что камеры видеонаблюдения в момент инцидента не работали, полицейским удалось найти и задержать подозреваемого.

«Выяснилось, что преступление он совершил на почве алкогольного опьянения во время распития спиртного с пострадавшей и возникшего бытового конфликта. Также была установлена личность пострадавшей, которой оказалась 65-летняя жительница Артема. Женщина до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии», — сообщили представители пресс-службы УМВД по Владивостоку.

Возбуждено уголовное дело по статьи 111 УК РФ. Гражданина взяли под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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