Во Владивостоке перед судом предстанет гражданин Китая, совершивший кражу из автомобиля

Во Владивостоке будут судить за кражу гражданина КНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против гражданина КНР, обвиняемого по пункту «в» части 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Иностранец, рабочая виза которого истекла еще в 2020 году, нелегально подрабатывал разнорабочим в различных организациях. Но, как выяснилось, не гнушался и краж. В один из февральских вечеров китаец на улице Светланской заметил, как из автомобиля вышла молодая пара и направилась в увеселительное заведение. При этом беспечные владивостокцы не заперли машину.

Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник залез в салон автомобиля, где нашел лежащую на переднем сидении норковую шубу, женскую сумочку, а также смартфон.

Иностранный воришка «наказал» приморцев за рассеянность на общую сумму 107 тысяч рублей.

Но и сам оказался не слишком бдителен — кража была зафиксирована камерой видеонаблюдения и вскоре личность преступника была установлена.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, теперь уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Потерпевшей стороной заявлен гражданский иск.

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