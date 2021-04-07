Сегодня во Владивостоке введен особый противопожарный режим

Во Владивостоке ввели особый противопожарный режим Фото: Администрация Владивостока

С 7 апреля во Владивостоке введен особый противопожарный режим: установлен запрет на посещение лесов и проведение там огнеопасных работ, на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях организаций всех организационно-правовых форм, в том числе на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

Также гражданам необходимо обеспечить своевременную очистку территорий от горючих материалов, мусора и сухой травы.

«За нарушение требований пожарной безопасности установлена административная ответственность. К ней могут привлечь организацию, индивидуального предпринимателя, должностное лицо и просто гражданина. В зависимости от конкретных обстоятельств нарушителю требований пожарной безопасности могут назначить наказание в виде штрафа», — прокомментировали представители управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

Как писала «КП-Владивосток», ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал главам муниципалитетов запретить отжиги сухой растительности на подведомственных им территориях.

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