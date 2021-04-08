В Приморье женщина на микрогрузовике устроила массовое ДТП с пострадавшими

Виновница не заметила машину дорожных служб Фото: 25.mvd.ru

Серьезная авария произошла накануне днем на трассе в Приморье. ДТП спровоцировала водитель с многолетним стажем. Причиной аварии стала банальная невнимательность. Пострадали двое, включая виновницу.

Три автомобиля столкнулись в районе 6 километра автодороги «Подъезд к аэропорту города Владивостока».

– Установлено, что водитель автомашины Nissan Atlas, 1961 года рождения, двигаясь в сторону Находки, совершила столкновение с автомашиной Volkswagen Transporter 7JO, которая остановилась на крайней правой полосе для производства лабораторных исследований на дороге, – прокомментировала пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

От удара машину отбросило на левую полосу, где в этот момент ехал Mitsubishi Canter. Второй микрогрузовик врезался в леера. 49-летнего водителю понадобилась срочная госпитализация. Травмы получила и виновница происшествия, женщине назначено амбулаторное лечение. Ее стаж вождения – 27 лет. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Транспортные средства получили серьезные повреждения Фото: 25.mvd.ru

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