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Общество8 апреля 2021 2:23

Мэрия Владивостока запретила автостоянку возле одного из домов на улице Калинина

Как утверждает администрация города, запрет введен по просьбе местных жителей
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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На улице Калинина во Владивостоке ограничат автостоянку возле дома №57

На улице Калинина во Владивостоке ограничат автостоянку возле дома №57

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока сообщило об установке новых дорожных знаков в районе дома по адресу: Калинина, 57. Отмечается, что там запретят стоянку автотранспорта на подъезде к дому по просьбам местных жителей.

«Жители обратились к нам с просьбой ограничить стоянку автотранспорта на дороге, ведущей к дому. Из-за припаркованных машин к нему часто не могут проехать ни сами жильцы, ни машины оперативных служб», — прокомментировали происходящее представители управления.

После рассмотрения обращение и дополнительного мониторинга дорожной ситуации, была утверждена новая схема организации дорожного движения на участке: совместно со знаками «Стоянка запрещена» будут установлены информационные таблички «Работает эвакуатор».

Схема установки новых дорожных знаков на улице Калинина

Фото: Администрация Владивостока

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