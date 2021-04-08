Объявлены торги по приватизации издательского комплекса «Дальпресс» во Владивостоке

Здание "Дальпресс" во Владивостоке. Фото: сайт wikimapia.org Фото: Яндекс.Карты

13 мая «Российский аукционный дом» (РАД) проведет торги по продаже 100% капитала АО «Издательско-полиграфический комплекс «Дальпресс», находящегося во Владивостоке на проспекте Красного Знамени, 10. Торги проводятся с целью приватизации издательства. Начальная цена лота составляет 736 миллионов рублей.

«Дальпресс» был создан в 1987 году на базе издательства газеты «Красное Знамя». Акционирован государством в 2007 году. Сейчас это крупнейший полиграфический комплекс на российском Дальнем Востоке, выполняющий полный производственный цикл типографских работ. В данный момент он принадлежит Росимуществу. Управляющая организация — АО «Российские газеты».

По данным бухгалтерской отчетности, приведенным на сайте РАД, выручка предприятия по итогам III квартала 2020 года составила 268,4 миллиона рублей.

Основной источник дохода «Дальпресса» — выпуск полиграфической продукции: книг, газет, журналов, брошюр, буклетов, рекламно-информационных материалов, упаковок, этикеток и тому подобное. В последние годы доходы в этой сфере сокращаются и АО занимается частичной сдачей с аренду собственного недвижимого имущества: офисные помещения и складские площади.

В 2020 году ИПК «Дальпресс» был включен в план приватизации федерального имущества на 2020−2022 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Надо отметить, что «Дальпресс» уже входил в эту программу в 2016 году, но был исключен из нее наряду с другими региональными типографиями во избежание продажи с дисконтом и перепрофилирования.

Основной вопрос, возникающий в связи с приватизацией комплекса, останется ли предприятие на плаву, сменив собственника. Есть примеры, когда через некоторое время после приватизации издательства прекращали существование.

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