Четверо суток заболеваемость COVID-19 в Приморье держится на уровне ниже 50 человек

Смертность от COVID-19 в Приморье сохраняется на уровне 1-2 человека в сутки Фото: Милана СОКОЛ

Новые данные по ситуации с COVID-19 в Приморском крае опубликовал краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Снижение ежедневной заболеваемости коронавирусом в регионе продолжается. Показатель менее 50 зараженных за сутки сохраняется уже четыре дня. За последние 24 часа медики официально зарегистрировали 49 новых случаев инфицирования.

Всего с начала пандемии в крае были заражены новым вирусом 42757 человек.

Количество выздоровевших жителей Приморья со вчерашнего дня увеличилось на 116 человек и составило 39933 человека.

За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, в Приморье умерли два человека. Общее количество умерших от COVID-19 приморцев равно 692.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых "масочный режим" в местах значительного скопления людей, а также сохранение "социальной дистанции" между гражданами в 1,5 метра.

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