7 апреля огонь в Приморье потушили на территории более 988 гектаров Фото: Виктор Гусейнов

Количество природных пожаров в Приморье увеличивается день ото дня. Вчера, 7 апреля, лесные пожарные края сумели ликвидировать 20 пожаров и два локализовали. Общая площадь, на которой удалось усмирить огонь, составила более 998 гектаров. На территории региона в этот день была отмечена 171 термическая аномалия.

Как сообщает министерство лесного и охотничьего хозяйства края, на землях лесного фонда 76 огнеборцев при поддержке 15 единиц техники потушили восемь пожаров, локализовали один. Общая площадь возгорания составила 265,5 гектара.

Земли Министерства обороны горели в двух местах на общей площади 225 гектаров, их тушили 17 человек и две единицы техники.

На землях иных категорий было потушено 10 пожаров на площади 493 гектара, один пожар локализован на площади 5 гектаров. В тушении принимали участие 101 человек и 17 единиц техники. Приморье в огне: за вчерашний день сгорело 265 гектаров леса

7 апреля лесным пожарным региона удалось ликвидировать 20 пожаров

Количество природных пожаров в Приморье увеличивается день ото дня. Вчера, 7 апреля, лесные пожарные края сумели ликвидировать 20 пожаров и два локализовали. Общая площадь, на которой удалось усмирить огонь, составила более 998 гектаров. На территории региона в этот день была отмечена 171 термическая аномалия.

Как сообщает министерство лесного и охотничьего хозяйства края, на землях лесного фонда 76 огнеборцев при поддержке 15 единиц техники потушили восемь пожаров, локализовали один. Общая площадь возгорания составила 265,5 гектаров.

Земли Министерства обороны горели в двух местах на общей площади 225 гектаров, их тушили 17 человек и две единицы техники.

На землях иных категорий было потушено 10 пожаров на площади 493 гектара, один пожар локализован на площади 5 гектаров. В тушении принимали участие 101 человек и 17 единиц техники.

Напомним, в части муниципалитетов Приморья с 20 марта объявлен пожароопасный сезон. В других муниципалитетах он начнется 10-15 апреля. С 7 апреля во Владивостоке введен особый противопожарный режим. Напомним, в части муниципалитетов Приморья с 20 марта объявлен пожароопасный сезон. В других муниципалитетах он начнется 10-15 апреля. С 7 апреля во Владивостоке введен особый противопожарный режим.

Карта пожаров в Приморье 8 апреля. Скриншот: сайт fires.ru

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