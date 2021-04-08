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Общество8 апреля 2021 7:17

Пробка жуткая. Массовая авария с участием троллейбуса сковала движение во Владивостоке

ДТП спровоцировал водитель джипа
Ярослав ЮРИН
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Подробности аварии выясняют полицейские. Фото: Instagram/dps.control

Подробности аварии выясняют полицейские. Фото: Instagram/dps.control

Сразу три транспортных средства не поделили дорогу в Советском районе Владивостока днем в четверг. Авария произошла на улице Русская. Трафик здесь всегда плотный, поэтому в считанные минуты скопилась пробка.

Троллейбус, джип и малолитражка врезались напротив дома №39 на Русской. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель Toyota Land Cruiser Prado, выезжающий на главную дорогу с второстепенной. А троллейбус, судя по всему, пытался проехать на узком участке дороги.

Джип врезался в такси. Фото: Instagram/dps.control

Все подробности теперь предстоит выяснить полицейским.

Транспортные средства заняли часть дороги, собралась пробка. Фото: Instagram/dps_vl