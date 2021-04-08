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Общество8 апреля 2021 7:38

Почти треть приморцев не знают, когда отмечается День космонавтики — опрос

Приморский НИЦ выяснил отношение жителей края к современному освоению космоса
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Приморский НИЦ перед Днем космонавтики провел опрос жителей края на тему "космос"

Приморский НИЦ перед Днем космонавтики провел опрос жителей края на тему "космос"

Фото: Милана СОКОЛ

Приморский научно-исследовательский центр социологии провел опрос жителей края, выясняя их отношение к современному освоению космоса.

68% опрошенных приморцев знает, когда отмечается День космонавтики. Отрадно, если не задумываться о том, что 32% на вопрос не ответили или ответили неправильно.

55.6% респондентов считают современным лидером в освоении космоса Россию. На второе место приморцы ставят США — 29% опрошенных. Китай к лидерам в освоении космоса относят только 22% участников опроса.

В том, что через двадцать лет Россия будет занимать лидирующую позицию в освоении космоса, уверены 45% опрошенных приморцев. В успех Китая в космической деятельности верит 36%, а в лидерство США в будущем лишь 14,8% респондентов. 11% опрошенных считает, что пальма первенства достанется совсем другой стране.

С расходами, которые Россия тратит «на космос», большинство опрошенных приморцев согласно. 43,4% людей считают, что финансирование освоения космоса нужно увеличить, а почти 41% опрошенных думают, что нужно оставить финансирование на том же уровне. Только 16% считает, траты нужно сократить.

По мнению 33.8% участников опроса, Россия осваивает космос для развития науки и высоких технологий. 18,2% уверены, что это делается для обеспечения обороноспособности страны. Почти 17% респондентов считает, что таким образом поднимается престиж нашей страны на международном уровне. Самый непопулярный ответ — развитие экономики. Так ответили только 8% опрошенных респондентов.

О космическом туризме приморцы не мечтают. Почти 65% опрошенных отказались бы от туристического путешествия в космос. Только 28% участников опроса готовы отправиться в космотур.

На вопрос, что произойдет в освоении космоса через 50 лет, ответы распределились так:

— высадка экспедиции на Марсе" — 28.6% опрошенных;

— станут возможны туры в космос по недорогим путевкам — 27.2%;

— на других планетах будут добывать полезные ископаемые — 23.2%;

— на Луне появится постоянная обитаемая база — 22.6%;

— на Землю упадет гигантский метеорит — 11.2%;

— в космосе начнется война между государствами — 8.6%;

— земляне организуют экспедицию до ближайших звезд — 8.2%;

— произойдет контакт с инопланетянами — 6.8%;

В захват Земли пришельцами верят только 1.8%

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