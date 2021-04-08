Подпишись на издания со скидками до 30%: во Владивостоке 9 апреля состоится День подписчика

9 апреля в центральном почтовом отделении Владивостока (ул. Верхнепортовая, 2) состоится День подписчика. Все желающие смогут выписать издания со скидками до 30%. В акции участвуют более 400 газет и журналов. «Комсомольская правда» также примет участие в мероприятии, помимо оформления льготной подписки можно будет приобрести некоторые книги нашего издательского дома.

В этот день подписчиков ждут специальные предложения от «Комсомольской правды», «Аргументов и Фактов», «Российской газеты» и других изданий. С 11:00 до 13:00 часов для посетителей почтового отделения организаторы подготовили праздничную программу с викторинами и призами.

«День подписчика – возможность для читателей оформить подписку на любимые издания с хорошей скидкой и принять участие в акциях. Мы также приглашаем всех желающих присоединиться к благотворительной подписке «Дерево добра» и оформить в подарок газеты, журналы в адрес любого социального учреждения края», – отметила и.о. заместителя директора УФПС Приморского края Юлия Кузнецова.

Акция на подписку со скидками действует до 15 апреля.

Почтальоны, обслуживающие пенсионеров на дому, и операторы в почтовых отделениях помогут оформить подписку на газеты и журналы. Выписать издания можно на период от 1 до 6 месяцев. Пожилые люди могут пригласить почтальона на дом, позвонив по телефону: 8-800-1-000-000.

Подписка онлайн позволяет выбрать и выписать издания без посещения почтового отделения. Издания со скидками в онлайн каталоге на сайте https://podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении отмечены специальным цветным значком с указанием размера скидки и стоимости издания по акции.