Во Владивостоке на глазах у очевидцев сгорел дом

Пожар случился среди бела дня Фото: принтскрин видео.

Серьезный пожар произошел в Первомайском районе Владивостока 8 апреля. На глазах у обеспокоенных горожан оказался объят огнем дом на улице Калинина. Из-за угрозы распространения пламени на близлежащие постройки в частном секторе к месту ЧП приехали 4 пожарных расчета и 22 специалиста.

Пожар на Калинина начался в 11:00. Уже спустя 6 минут по указанному адресу приехали брандмейстеры. Огонь охватил фасад и крышу деревянной постройки.

– В 11:30 пожар был локализован, в 11:46 ликвидировано открытое горение, а в 12:47 пожар полностью ликвидирован Площадь горения составила 80 квадратных метров, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

К счастью, обошлось без пострадавших.