Мэрия Владивостока добилась внесения изменений в генплан города, чтобы отдать землю на Кирова под сквер

Благоустроенный сквер собирается создать на улице Кирова администрация Владивостока Фото: pixabay.com

В районе улицы Кирова, 14 во Владивостоке должен появиться благоустроенный сквер. Об этом в своем Instagram-паблике сообщил жителям города и края мэр краевого центра Олег Гуменюк.

«История этого участка действительно непростая. Зеленая зона здесь сложилась много лет назад, и жители с самого начала были против строительства многоэтажного дома, однако застройщик в судебном порядке получил разрешение мэрии.

Мы не теряли надежды и продолжали отстаивать интересы жителей. В этом году вновь подали предложение в правительство Приморского края внести изменения в генеральный план Владивостока, Правила землепользования и застройки и установить здесь вместо зоны многоэтажной жилой застройки зону рекреации.

17 марта в правительстве края поддержали наше обращение и внесли изменения в проект документов. Теперь по генплану и Правилам землепользования и застройки проходят общественные обсуждения. Убежден, граждане полностью поддержат наше совместное решение, и статус зоны зеленых насаждений тогда уже будет полностью закреплен за этим участком» — пишет глава Владивостока в социальной сети.

Олег Гуменюк сообщает, что свои предложения владивостокцы могут подать до 30 апреля на официальном сайте администрации города в разделе «Общественное обсуждение» или по почте.

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