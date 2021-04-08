Пятьсот миллионов долларов потребовал житель Приморья, угрожая взорвать урановую бомбу

Житель Уссурийска позвонил в скорую помощь и сообщил о том, что готов взорвать бомбу Фото: pixabay.com

Уссурийский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя, который обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В июне 2020 года подвыпивший мужчина находился в своей квартире, когда ему стало скучно и он с мобильного телефона позвонил на станцию скорой медицинской помощи Уссурийска. Он сообщил дежурному медику о том, что готовится взрыв урановой бомбы, который убьет множество людей и причинит значительный ущерб не только Уссурийску, но и селу Михайловка.

Дословно пьяный хулиган заявил следующее: «У меня есть урановая бомба, плохо будет и Уссурийску, и Михайловке, мне нужно 500 миллионов долларов».

Конечно, никакой бомбы у гражданина не было и денег ему никто не дал, но правоохранительные органы отреагировали должным образом — вскоре лжетеррорист был найден.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, в результате преступных действий были отвлечены силы и средства правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстремальной ситуации.

Сейчас дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры» направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

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