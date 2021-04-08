Во Владивостоке планируется открыть кадетский корпус

Кадетский корпус планируется открыть в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В приморской столице может появиться кадетский корпус. С подобной инициативой выступила Дума Владивостока. Решение поддержало и Федеральное агентство морского и речного транспорта. Учебное заведение планируется открыть на базе Морского государственного университета имени Невельского. Место расположения и другие важные аспекты еще в процессе обсуждения.

Как стало известно «КП-Владивосток», на данный момент специалисты рассматривают возможность открыть кадетский корпус на острове Русский. Именно туда сегодня направились участники рабочей встречи, на которой обсуждались дальнейшие планы по строительству объекта.

Стоит отметить, что во Владивостоке есть президентское кадетское училище, однако здесь обучаются более старшие ребята, которые планируют связать свою жизнь именно с военным ремеслом. Кадетский корпус на базе морского университета подойдет более широкой аудитории.