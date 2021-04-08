Житель Владивостока, прошедший Афганскую войну, погиб, выпав из окна четвертого этажа

Житель Владивостока выпал из окна четвертого этажа дома на улице Нейбута во Владивостоке утром 8 апреля. Фото: instagram.com/dps.control_

Житель Владивостока сегодня, 7 апреля, разбился, выпав в семь часов утра из окна четвертого этажа жилого дома по адресу: Нейбута, 51. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь, но врачи уже были бессильны.

По информации источника VL. ru, погибший, 1960 года рождения, в молодости принимал участие в боевых действиях на территории Демократической Республики Афганистан. Мужчина уже несколько раз весной выпрыгивал из окна четвертого этажа, чтобы испытать ощущения, которые прежде испытывал при прыжках с парашютом. До сегодняшнего дня экс-десантник отделывался травмами различной степени тяжести: от ушибов до переломов костей.

Соседи не считают произошедшее самоубийством — говорят, что в этот раз ветерану боевых действий просто не повезло.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская, по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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