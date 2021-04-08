Инспекторы ГИБДД Уссурийска разыскали автолюбительницу, сбившую ребенка и скрывшуюся с места ДТП

Женщина, сбившая ребенка в Уссурийске и уехавшая не оказав помощь потерпевшему, признавать вину отказывалась. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

Сотрудники Госавтоинспекции разыскали в Уссурийске автолюбительницу, которая совершив наезд на 9-летнего мальчика, переходившего дорогу по линии перекрестка улиц Горького-Октябрьская, скрылась с места ДТП. Школьник получил ушибы и ссадины, ему было назначено амбулаторное лечение.

В результате розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД установили личность 47-летней местной жительницы. Однако даже в отделе полиции гражданка отрицала свою вину, пытаясь убедить сотрудников полиции в том, что ребенок сам налетел на ее автомобиль, перебегая дорогу.

Женщину привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». Виновной в автоаварии суд назначил наказание — арест сроком двое суток.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску, сейчас устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью школьника. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

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