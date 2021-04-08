В Приморье закрыто дело о крушении в апреле 2016 года вертолета, возившего известного бизнесмена

Упавший вертолет обнаружили в 300 метрах от дороги в лесном массиве недалеко от поселка Тавричанка. Фото: Антон Г.

В Приморье суд признал виновным командира вертолета, потерпевшего крушение 2 апреля 2016 года, вблизи поселка Тавричанка Приморского края. «Eurocopter EС-130» следовал по маршруту «Озерные Ключи — Безверхово — Озерные Ключи». В результате авиакатастрофы единственный находившийся на борту человек — командир вертолета Игорь Щербинин — погиб на месте.

Собранных следственными органами доказательств хватило, чтобы Надеждинский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи со смертью подсудимого, обвиняемого по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, следствие собрало достаточно доказательств, подтверждающих, что пилот был осведомлен об ухудшении погодных условия в районе выполнения маршрута. Несмотря на это, он не принял своевременное решение о возврате на аэродром вылета, о полете на запасной аэродром или о поиске подходящей для вынужденной посадки площадки.

В нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта мужчина принял решение облететь зону, где значения погодных условий не отвечали метеоминимуму, в результате чего потерял ориентацию в пространстве, допустил снижение высоты, после чего произошло столкновение вертолета с деревьями и его крушение.

Напомним, разбившийся в районе Тавричанки вертолет «Eurocopter EС-130» находился в аренде у ООО «Восточный страховой альянс». Владельцем его являлась «Приморская лизинговая компания». По официальной версии, вертолет принадлежал приморскому авиаклубу и выполнял перевозки по контракту.

Хоть вертолетом официально владело юридическое лицо, считается, что основным его пассажиром был известный в Приморье бизнесмен, экс-депутат Госдумы и сын бывшего начальника ФСБ Приморского края Виктора Кондратова — Руслан Кондратов. Его резиденция, по утверждению соседей, расположена как раз в Безверхово. Конечно, официального подтверждения информации не было, но в кулуарах говорили, что в тот злополучный день пилот доставил своего высокопоставленного пассажира домой, а затем уже один вылетел в сторону Озерных Ключей, после чего и потерпел крушение.

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