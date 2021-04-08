Не хочу учиться, хочу кино смотреть: как пандемия поменяла интернет-привычки приморцев

Год режиму самоизоляции Фото: Мария ЛЕНЦ

Посещение развлекательных сайтов и интернет-магазинов плотно вошло в привычку жителей Владивостока за год с момента введения локдауна, с апреля 2020 года. Онлайн-учеба, напротив, не прижилась.

Руководитель филиала МТС в Приморье Евгения Сысоева на своей странице в Facebook поделилась аналитическими данными, полученными на основе обезличенных больших данных (Big Data).

Год назад количество запросов к онлайн-кинотеатрам, сервисам потокового видео и геймерским платформам выросло в 5 раз по сравнению с 2019 годом, и так и осталось на этом уровне.

Устойчиво растёт и интерес к интернет-шопингу и доставке еды. Если в 2020 году онлайн-магазины стали популярнее в 2 раза, то теперь, к апрелю 2021-го, трафик вырос уже в 4 раза.

Вдвое увеличился интерес и к получению банковских и государственных услуг в формате онлайн.

Зато удаленная учеба во Владивостоке не прижилась. Причём год назад интерес к сайтам с образовательным контентом вырос в 4 раза. Однако за год количество запросов вернулось на уровень 2019 года.

По общему индексу цифровой активности Владивосток обогнал даже «миллионники»Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Цифровая активность дальневосточной столицы весь год держалась на уровне максимальных значений 9-10 баллов.