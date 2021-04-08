РРПК по итогам 1 квартала 2021 года нарастила выпуск продукции глубокой переработки на 15%

Русская Рыбопромышленная Компания в 1 квартале 2021 года произвела на 15% больше филе и фарша минтая морской заморозки, чем за аналогичный период 2020 года.

«Курс на углубление переработки РРПК взяла еще в 2014 году, когда часть судов компании были модернизированы и оснащены перерабатывающими фабриками, - прокомментировал генеральный директор Русской Рыбопромышленной Компании Виктор Литвиненко. – Благодаря глубокой переработке в море мы можем гибко реагировать на вызовы рынка, в частности, связанные с ограничением доступа на китайский рынок, с которым отрасль столкнулась сегодня. Ввод в эксплуатацию новых супертраулеров, первый из которых уже получен компанией, позволит совершить прорыв в данном направлении – перерабатывать в море до 100% уловов в филе, фарш и сурими».

Как сообщалась ранее, компания также развивает береговое производство продукции. В начале марта текущего года завод «Русский минтай» переведен на работу в две смены.

Несмотря на влияние пандемии компания в полном объеме выполняет обязательства по поставкам в различные регионы мира: Европу, Северную Америку, страны Юго-Восточной Азии и Африки, и обеспечивает высокое качество продукции и клиентского сервиса.

В первом квартале компания продолжила освоение новых рынков сбыта. В частности, заключен контракт на поставку филе на Японский рынок. В эту же страну начаты отгрузки сельди.

Отгрузки на внутренний рынок по сравнению с первым кварталом 2020 года увеличены на 25%, в том числе, продукции глубокой переработки – филе минтая морской и береговой заморозки. Продукция завода «Русский минтай» (лоины, порционное филе минтая и др.) отгружалась преимущественно в торговые сети Дальнего Востока.