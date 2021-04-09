Короткое замыкание в одном из общежитий Владивостока привело к эвакуации почти 300 человек

Почти три сотни проживающих в общежитии на улице Кирова во Владивостоке пришлось вывести из здания. Скриншот видео: instagram.com/newsbox24.tv

Во Владивостоке пожарные ликвидировали возгорание в общежитии Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа на улице Кирова, 93. Сигнал о сработке автоматической пожарной сигнализации в здании поступил на пульт пожарной охраны города 8 апреля в 23:37.

Уже через пять минут после поступления тревожного сигнала к месту происшествия прибыли первые пожарные подразделения. Во время разведки огнеборцы обнаружили возгорание и сильное задымление в подсобном помещении. Причиной чрезвычайной ситуации стало короткое замыкание.

Благодаря вовремя сработавшей системе управления эвакуацией и грамотным действиям персонала учреждения в качестве превентивной меры была проведена эвакуация всех находящихся в здании людей. На свежий воздух вывели 297 человек.

В 23:59 возгорание было локализовано, а в 00:30 полностью ликвидировано. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, в тушении участвовали 32 человека личного состава и 13 единиц техники.

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