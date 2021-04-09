Длительные сроки заключения получили члены группы наркоторговцев в Приморье

Организатором группы наркоторговцев был 54-летний житель Артема. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

В Приморском крае суд вынес обвинительный приговор членам организованной группы наркоторговцев, осудив их на длительные сроки заключения.

В 2018 году сотрудники подразделения полиции по борьбе с наркотиками в Артеме получили оперативную информацию о том, что в городе действует организованная преступная группа, торгующая наркотиками.

— На протяжении нескольких месяцев оперативники документировали противоправную деятельность граждан. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была собрана доказательная база по фактам сбыта наркотических средств в отношении каждого участника группы,- рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Во время спецоперации полицейские при силовой поддержке отряда спецназначения Управления по контролю за оборотом наркотиков «Гром» задержали троих мужчин в возрасте от 35 до 54 лет и женщину 1968 года рождения.

Членами преступной группы были родственники: 54-летний мужчина вовлек в занятие наркобизнесом гражданскую супругу и двоих племянников. У каждого в группе были свои обязанности. На протяжении шести месяцев наркодельцы продавали запрещенные вещества наркозависимым гражданам.

По адресам проживания членов группы нашли наркотики каннабисного ряда. Гашишное масло и смесь масла каннабиса с табаком дилеры расфасовали в полимерные пакеты и подготовили к сбыту.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство и сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой, в крупном размере».

Троим членам группы суд избрал меру пресечения — заключение под стражу. Четвертый фигурант уголовного дела дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему, городской суд признал подсудимых виновными в совершении тяжкого преступления. Организатору группы предстоит провести в местах лишения свободы 16 лет. Его гражданской супруге назначено наказание — 13 лет лишения свободы. Племянники в зависимости от роли каждого получили 11 и 7 лет лишения свободы.

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