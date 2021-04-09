Электрички Приморья с 10 апреля переходят на летний график

В Приморье пригородные поезда переходят на летнее расписание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 10 апреля, на территории Приморского края электрички поедут по летнему графику. Ежедневное количество рейсов увеличиться до 53-х, сообщила пресс-служба пригородной железнодорожной компании «Экспресс Приморья».

В расписании движения электропоездов вводятся дополнения.

— Утренняя электричка из Владивостока в Партизанск продлевает свой маршрут до станции Тихоокеанская. Рейсы ежедневные, отправление в 7:28. К тому же, по просьбам утренних транзитных пассажиров «уссурийской ветки», на станции Угольная можно будет сделать пересадку на эту электричку и таким образом добраться по железной дороги от Уссурийска до Смоляниново, Партизанска и Находки.

— По субботам, воскресениям и праздничным дням добавляется дачный экспресс Луговая-Раздольное. Отправление в 8:03.

— Маршрут электрички Мыс Чуркин-Кипарисово, с отправлением в 8:10 ежедневно, продлевается до станции Раздольное.

— По субботам, воскресениям и праздничным дням добавляется рейс Мыс Чуркин-Кипарисово. Отправление в 9:25.

— Маршрут электрички Владивосток-Надеждинская, с отправлением в 16:30 ежедневно, продлевается до Кипарисово.

— Утренний электропоезд из Уссурийска, отправляющийся в 6:40 по будням, будет следовать до станции Владивосток. По субботам, воскресениям и праздничным дням он будет ходить до станции Мыс Чуркин.

— Появятся ежедневные электропоезда: Кипарисово-Владивосток с отправлением в 14:48; Раздольное-Владивосток с отправлением в 17:36; Кипарисово-Мыс Чуркин с отправлением в 18:26.

— По субботам, воскресениям и праздничным дням назначается дачный экспресс Кипарисово-Мыс Чуркин. Отправление в 19:38.

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