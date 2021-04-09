Во Владивостоке игры в учителя на проезжей части закончились ДТП

Авария произошла на низководном мосту Фото: принтскрин видео.

Авария с участием двух машин произошла на низководном мосту во Владивостоке. Причиной ДТП стало поочередное перестроение и банальное несоблюдение дистанции. Момент аварии попал на запись видеорегистратора одного из участников.

На кадрах отчетливо заметно, как Toyota Land Cruiser Prado движется по крайне левой полосе. В какой-то момент джип обгоняет Suzuki Swift. Малолитражка продолжает движение при этом внедорожник снова ее догоняет, задевая при перестроении.

По словам владельца Suzuki, свою вину второй участник аварии не признал, уверяя, что просто потерял управление после неожиданного маневра малолитражки. В подробностях ДТП теперь предстоит разбираться специалистам.

– Два учителя собрались – это уже педсовет, – шутят в сети жители края.