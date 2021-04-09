В Приморье в 20 муниципалитетах введен особый противопожарный режим

Во время действия особого противопожарного режима запрещено нахождение людей в лесах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Особый противопожарный режим введен краевыми властями на территории 20 муниципальных образований Приморья. Распоряжение об этом подписала 8 апреля председатель правительства региона Вера Щербина.

В соответствии с документом особый режим распространяется на Артемовский, Владивостокский, Дальнегорский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский городские округа, Лазовский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский муниципальные округа, Кавалеровский, Михайловский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Хасанский, Шкотовский районы, Большой Камень и Фокино.

— Главам этих муниципальных образований рекомендовано в период действия особого противопожарного режима предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности, определенные соответствующими нормативными актами, — пояснил министр лесного хозяйства Приморья Константин Степанов.

В частности запрещено нахождение людей в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципалитетов, проведение в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ. Территории следует своевременно очистить от горючих материалов и мусора. У жилых строений, сопредельных с лесными массивами, должен быть создан запас воды для тушения пожаров. Необходимо восстановить противопожарные минерализованные полосы.

Региональный министр отметил, что такой режим обычно длится недолго, как правило, до середины мая, когда появление новой растительности значительно снижает вероятность распространения огня.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима наказывается штрафами: для граждан — в размере 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

По данным пресс-службы правительства края, за последние сутки в Приморье ликвидировано 19 природных пожаров, два — локализованы. Кроме того, специалисты лесной противопожарной службы отработали 54 термические аномалии.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

«У каждого пожара есть свое имя»: чиновники ругают жителей Приморья за то, что те беспощадно губят природу

Вскоре на всей территории региона будет введен особый противопожарный режим, наказание за поджоги ужесточатся [ПОДРОБНО]