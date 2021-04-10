Полицейские задержали хабаровского наркомана во Владивостоке Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники ДПС во время несения службы на подъезде к поселку Раздольное остановили автомашину Toyota Prius. Представились, задали стандартные вопросы и попросили документы у водителя. Разговор шел стандартный, но 40-летнему мужчине, находящемуся на переднем пассажирском сиденье, он, вероятно, показался пугающим. Пассажир заметно нервничал и поправлял карман куртки.

Подобное поведение сразу же отметили сотрудники полиции. Инспекторы пригласили понятых и решили провести личный досмотр пассажира.

- В присутствии понятых инспектор ДПС задал гражданину вопрос, имеются ли у него при себе предметы или вещества, запрещенные для хранения или ношения. На что получил ответ о наличии свертка с запрещенным веществом. Полицейский извлек из внутреннего кармана куртки 40-летнего пассажира сверток, в котором находился шприц с веществом бурого цвета. Шприц был изъят, 22-летний водитель и пассажир Toyota Prius доставлены в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе ОГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району.

В отделе полиции сотрудники установили, что 40-летний мужчина является жителем Хабаровского края.

Экспертиза выявила, что в изъятом шприце находилось масло каннабиса, массой 20,25 грамм.

На данный момент мужчина находится под стражей, следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере). Вину в совершении преступления обвиняемый признал и, как говорят полицейские, раскаялся. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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