Автоледи из Владивостока решили подзаработать легким путем

Фото: dpskontrol_125rus

Новый вид мошенничества реализуют две женщины из Владивостока. Настойчивые дамы паркуют свой побитый автомобиль на стоянке при торговом центре и ищут жертву – другого водителя, который, якобы открывая дверь, поцарапал их транспортное средство. Так, в сети хитрых автоледи попалась одна из жительниц дальневосточной столицы, которая поведала о случившемся в популярном автомобильном паблике.

Инцидент случился в субботу. По словам девушки, она припарковала свое транспортное средство на стоянке возле мебельного магазина на улице Русская.

- Припарковав свой автомобиль, я вышла и собралась идти в магазин, меня останавливает девушка и говорит, что я стукнула дверью её автомобиль, указывая на повреждения, - пишет жительница Владивостока.

К слову, по ее словам, автомобиль, который она, якобы, стукнула дверью, выглядит как одно сплошное повреждение. Поэтому определить происхождение царапин и вмятин, а также время их появления – не представляется возможным.

- Я объясняю, что это не я, она начинает просить открыть мою водительскую дверь и сфотографировать, - продолжает рассказывать пострадавшая.

Судя по всему, мошенница попросту хочет зафиксировать на фото как-будто бы «момент удара». Однако ее жертва сдаваться не планирует и отказывается от подобной махинации.

Через какое-то время к двум девушкам присоединяется третий участник «развода».

- Женщина наглым образом начинает открывать мою дверь, доказывая, что это сделала я. В свою очередь я сказала, что пусть вызывают аварийного комиссара, ГИБДД, что я не согласна с голословными обвинениями, - рассказывает девушка, ставшая заложницей неприятной ситуации.

В итоге, дверь машины девушке все же пришлось открыть. Когда новая участница конфликта сравнила вмятины на своей двери, то с горечью констатировала, что следы никак не совпадают с дверью другой машины. Свое разочарование она начала выражать нецензурными знаками на пальцах.

Пострадавшая от действий горе-мошенниц девушка поспешила переставить автомобиль на другое место, а после – ушла в магазин по своим делам. Когда автоледи вернулась, то ее ждал неприятный сюрприз.

- Я обнаружила, что у меня спущено до литья колесо. По прибытию в шиномонтаж мастер сразу сказал, вам прокололи колеса, там три точечных укола. Пожалуйста, остерегайтесь этих дамочек в этом автомобиле! – резюмировала владелица легкового автомобиля.

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