Во дворе пятиэтажек в Приморье сгорел автомобиль

Фото: предоставлено очевидцем.

В Приморском городе Фокино во дворе жилых домов загорелся автомобиль. На месте происшествия уже работают пожарные. Все происходящее на камеру мобильного телефона снял житель соседнего дома.

Инцидент случился в дневное время, в воскресенье. В маленьком городе Фокино, на улице Карла Маркса, загорелся пикап, припаркованный возле подъезда. Примечательно, что стоит этот автомобиль не рядом с другими, а особняком.

Пламя быстро охватило переднюю часть кузова, двигатель и колеса. В момент возгорания в автомобиле никого не было. Где находится владелец джипа - тоже пока неизвестно.

К месту возгорания оперативно прибыли пожарные, которые сразу же принялись тушить горящий транспорт. Причину пожара теперь предстоит выяснить специалистам.

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