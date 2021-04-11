За сутки в Приморье еще 45 человек заболели COVID-19

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Региональный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморье опубликовал новые данные по заболеваемости. Так, за последние сутки в Приморье ковидом заболели еще 45 человек. Общее число заболевших в регионе составило 42 894 человека.

Специалисты провели в Приморье уже 933 688 тестов на COVID-19. Прививку получили 74 034 приморцев. Справиться с недугом не удалось 696 жителям региона, а выздоровели 40 196 пациентов.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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