«Весеннее обострение»: во Владивостоке женщина облила чужую машину кефиром

Фото: Экипажи ДПС,

Необычный метод борьбы с неугодными автомобилистами избрала жительница Владивостока. Женщина облила машину, принадлежащую одной из таксомоторных компаний города кефиром. Проходящие мимо жители города сфотографировали пострадавший транспорт. Фото уже облетели социальные сети.

Инцидент случился во дворе дома по улице Луговая, 57а. Там среди прочих оказались припаркованы два автомобиля. Судя по наклейкам, машины работают на популярную во Владивостоке компанию такси.

По какой причине именно этот транспорт оказался неугоден одной из жительниц дома, пока неизвестно. Очевидцы сообщают, что из подъезда жилого дома вышла женщина в домашней одежде и с пакетом, в котором лежали 3-4 бутылки, видимо, кефира. Подойдя к машине, жительница Владивостока щедро облила железного «коня» кефиром, оставив грязным лобовое и боковое стекла. Сопровождалось все это матершинными угрозами. После перфоманса дама удалилась.

Фотография грязного автомобиля сразу же попала в социальные сети со следующим текстом:

- На Луговой, 57а, женщина вышла и начала обливать машину кефиром, - написал один из подписчиков паблика.

Комментаторы предположили, что водитель машины перегородил проход к лестнице – она видна на фото. Судя по всему, ситуация происходит не впервые, и терпению женщины пришел конец. Однако это только догадки, ведь вышла обиженная жительница Владивостока из подъезда, и вряд ли ей срочно понадобился проход к лестнице.

К слову, нашлись и те, кто поддержал поступок женщины.

-К нашему дому фуру нужно подгонять с кефиром. У нас как станция такси уже ,а не двор. Снимет квартиру один узбек, а потом в ней живёт 100 человек, и все таксисты. Понимаю бабулю, которая это сделала, - посочувствовали даме в комментариях.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14