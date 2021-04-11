Во Владивосток едет Светлана Лобода

Фото: lobodaofficial

Названы цены билетов на концерт Светланы Лободы, который пройдет во Владивостоке в конце апреля. Ранее дату перфоманса уже переносили из-за коронавируса. Так, самый дешевый билет на концерт будет стоить 2 500 рублей.

29 апреля жгучая блондинка зажжет в стенах одной из крупных спортивных арен Дальнего Востока – в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена». Стоимость билетов варьируется от 2 500 до 10 000 рублей. За эти деньги поклонника певицы предоставляется возможность попасть на танцпол, в фан-зону –места перед сценой, и адмиральские диваны.

Начнется шоу в 20:00, а запускать зрителей в концертный зал начнут за час до самого мероприятия.

К слову, совсем недавно Светлана Лобода должна была выступить в Барвихе, однако перенесла концерт из-за того, что получила положительный тест на COVID-19. Информации о переносе концерта во Владивостоке пока не было.

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