«Мы летим на шашлындос»: гуляющие по улицам Владивостока свиньи стали звездами интернета

Видео со свиньями уже набрало больше 40 тысяч просмотров. Фото: принтскрин видео.

Кого только не встретишь на улицах города. Одноклассников, бывших коллег, экс-возлюбленных. Но эта встреча переплюнет, пожалуй, всех остальные. Во Владивостоке на улице Борисенко проезжающие мимо приморцы увидели беззаботно гуляющих по дороге свиней. Животные шли себе спокойно, как отмечают пользователи сети, в сторону рынка. Очевидно, что этот момент не мог остаться без внимания. Совпадение тут же приписали к вполне себе логическому завершению прогулки.

«Прямиком на рынок», «кто шашлык заказывал», «мы лети на шашлындос», «это кто-то в них превратился» - шутят пользователи сети. Но были среди приморцев и те, кто был более осведомлен и отметил, что свинки сбежали с фермы, которая расположена как раз на Борисенко.

Видео уже набрало больше 40 тысяч просмотров и сделало из свиней настоящих звезд интернета. Под постом появились десятки комментариев, в основном юмористического характера. Еще бы, если сама по себе ситуация – анекдот.

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