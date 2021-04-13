От исторического здания «Серая лошадь» во Владивостоке отвалилась часть фасада

От здания "Серая лошадь" во Владивостоке отвалилась часть межэтажного карниза. Фото: Роман Самоваров

Один из элементов фасада известного владивостокского здания «Серая лошадь» рухнул вниз, по счастью не задев никого из прохожих. Об этом сообщил в популярной группе Facebook, посвященной жизни Владивостока, один из ее членов Роман Самоваров.

«Вначале я обрадовался, подумав, что наконец-то начался ремонт Серой Лошади. Оказалось все прозаичнее. Просто обрушился фасад. Ну слава Небесам, что не на голову! И почему-то я уже не удивляюсь бесконечным авариям и разрушениям», — пишет автор поста.

Судя по фото, сопровождающему публикацию, обвалился довольно значительный кусок межэтажного карниза. Массивная лепнина летела с высоты восьмого этажа и запросто могла покалечить или убить случайного проходящего человека.

Обломки обвалившейся штукатурки могли нанести вред здоровью граждан. Фото: Роман Самоваров

В феврале 2020 года местные власти сообщили, что среди полутора десятков фасадов исторических зданий Владивостока также будет отремонтирован и фасад «Серой лошади», однако пока ремонт не начинался. В последний раз ремонтные работы на фасаде дома проводились в 2012 году.

СПРАВКА

Дом по адресу: Алеутская, 17 входит в комплекс из двух зданий, носящий общее название «Серая лошадь». Построен в 1938 году по проекту архитектора Александра Порецкова. Предназначался для проживания работников Дальневосточной железной дороги. Здание является памятником архитектуры.

Ремонт "Серой лошади" не делали с 2012 года. Фото: Роман Самоваров

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