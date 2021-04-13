Строители фонтана на площади Владивостока откопали подземный ход

При постройке фонтана на площади Владивостока отрыли старый тоннель. Скриншот видео: сайт NEWSBOX24.TV

Строители, приступив к земляным работам для возведения нового фонтана на центральной площади Владивостока, неожиданно для себя откопали под площадью старый тоннель, идущий в сторону ГУМа. Сообщение об этом появилось в социальных сетях о жизни столицы Приморья. Подземное сооружение, судя по каменной кладке, относится ко временам, когда ГУМ еще носил название Торговый дом Кунст и Альберс.

Видео с подземным ходом появилось в социальных сетях. На кадрах смельчак, включив фонарик на мобильном телефоне, отправился навстречу неизвестности. Дорога оказалась недолгой: буквально через десяток с небольшим метров храбрец уперся в завал.

То, что сопки Владивостока с ранних лет становления города пронизаны различными подземными коммуникациями, преимущественно военного назначения, ни для кого не секрет. Возможно, это один из таких забытых и засыпанных ходов.

Стоит вспомнить, что сама Площадь Борцов Революции появилась во Владивостоке лишь в середине 60-х годов прошлого века, когда сквер, расположившийся на пологом склоне, был убран и повышен уровень земли для создания обширной ровной территории. До городского садика на этом месте располагался рынок.

Возможно, найденная под землей каменная конструкция представит интерес для историков, изучающих историю города и края.

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