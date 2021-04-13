Аквадискотека в центре Владивостока: как будет выглядеть пешеходный фонтан на площади. Видео

Один из режимов работы фонтана, который возведут на центральной площади Владивостока. Скриншот видео: www.facebook.com/admvlc

Администрация Владивостока на своей официальной странице в Facebook выложила анимированную визуализацию того, как будет выглядеть фонтан, который сейчас начали возводить на центральной площади столицы Приморья.

В тексте, сопровождающем видеокадры, сообщается, что «сухой» фонтан появится в городе к 1 сентября, спонсором установки стал Сбербанк, а с помощью онлайн голосования определили сами горожане. Из более чем пяти тысяч участников голосования 75% выбрали именно площадь.

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