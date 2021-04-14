«Гроза пенсионеров». Конфликт на парковке во Владивостоке едва не перерос в мордобой

Мужчине в красной куртке пришлось отступать Фото: принтскрин видео.

Парковка в центре Владивостока едва не привела к драке из-за вспыльчивости одного из водителей. Как уверяют очевидцы, мужчины оставил свою машину, перегородив выезд другой, а, когда ему сделали замечание, начал распускать руки.

История развернулась возле административного здания на Уткинской, 14.

– Он сначала подпер автомобиль пенсионера на полтора часа, не оставив конечно же телефона. А, когда ему сказали, что так делать не надо, есть другие люди и они на работе, тут и началось шоу... Танцы, выпады, нецензурная брань и т.д. Видимо, весеннее обострение действует, иначе как эту неадекватность объяснить? – поделился в социальных сетях очевидец.

Большинство пользователи сети отнеслись с явным негодованием к действиям мужчины, отмечая, что подобный поступок его не красит.

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