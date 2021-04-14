Сильный ветер и мокрый снег. Синоптики уточнили прогноз погоды во Владивостоке

В столице Приморья возможны осадки Фото: Милана СОКОЛ

14 апреля на погоду в Приморском крае влияет поле пониженного атмосферного давления. В краем переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. При этом будет дуть ветер западный умеренный, на побережье сильный. Воздух прогреется до +5...+10°C.

Несмотря на ясное утро, по прогнозам специалистов портала «Примпогода», во Владивостоке в среду переменная облачность, во второй половине возможны слабые осадки (мокрый снег). Ожидается ветер юго-западный, южный умеренный, во второй половине сильный. Столбики термометров покажут +6...+8°C.

В Уссурийске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В городе будет юго-западный слабый, во второй половине умеренный до сильного ветер. Температура воздуха составит +8...+10°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. При западном, юго-западном умеренном ветре температура воздуха составит +7...+9°C.

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