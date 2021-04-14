Провал в ад или лестница в сад? Жители Владивостока в очередной раз в ужасе от увиденного

Состояние лестницы – удручающее Фото: принтскрин видео.

Разрушенные лестницы, к сожалению, далеко не новость для Владивостока. И очередной такой провал «в неизвестность» сняли а видео жители Первомайского района города. Возмущение местных жителей вызывает тот факт, что лестница ведет к детскому саду, а пользоваться ей попросту невозможно.

Как отмечает автор видео, оно снято возле дома №24 на Гульбиновича. Неподалеку находится детский садик, пройти к которому безопасно попросту не получается из-за удручающего состояния лестницы. Мамы с детьми вынуждены лавировать между провалов, либо искать альтернативные пути. Горожане призывает обратить внимание на проблему местные власти и отремонтировать проблемный участок.

Довольно интересно выглядит проход и к другому детскому саду, расположенному в Ленинском районе города на Некрасовской, 76А. Чтобы попасть к детскому учреждению с остановки необходимо преодолеть хоть и небольшой участок, но с разбитым асфальтом и торчащей арматурой.