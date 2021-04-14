Житель Уссурийска на два года лишился свободы за кражу 43 тысяч рублей из квартиры соседки

Житель Уссурийска осужден на два года два месяца за кражу из квартиры соседки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уссурийский районный суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, которого обвиняли в краже с незаконным проникновением в жилище. Мужчина получил наказание — два года и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В августе 2020 года к правоохранителям Уссурийска обратилась 45-летняя женщина, сообщившая о пропаже кошелька из ее квартиры на Владивостокском шоссе. В кошельке находились 43 тысячи рублей. Сотрудники следственно-оперативной группы полиции установили, что накануне кражи женщина употребляла алкоголь в квартире своего соседа, где осталась ночевать. 33-летний, ранее судимый за имущественные преступления, мужчина был задержан и сознался в преступлении.

Он рассказал, что воспользовался моментом, когда знакомая уснула, и проник в ее квартиру с помощью ее же ключей. Украв деньги, злоумышленник вернулся домой и ключи снова подложил потерпевшей.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Во время следствия фигурант дела находился под стражей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

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