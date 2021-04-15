Ребенка едва не убило. Во Владивостоке, выкинутый из окна диван, отправил мальчика в нокаут

По словам очевидцев, мальчик потерял сознание Фото: Иван ВИСЛОВ

Весьма необычное происшествие случилось во Владивостоке на улице Ладыгина. Мистика – не иначе. На ребенка, спокойно идущего по улице, спикировала часть дивана. К счастью, конструкция упала не с высоты, а была подхвачена с земли, сильным порывом ветра. После столь неожиданной атаки мальчик упал, по словам очевидцев, потеряв ненадолго сознание.

История развернулась возле дома №2 на Ладыгина. Как рассказал на личной страничке депутат ЗС ПК Дмитрий Новиков, диван «заботливо» выкинули на помойку прямо из окна какой-то квартиры. Жильцы решили не заморачиваться и не выносить тяжелую мебель на специальную площадку. Экологический оператор в свою очень не вывез крупногабарит от подъезда.

Так и красовалась выброшенная мебель у подъезда. По подсчетам местных, стояла дней пять. В итоге из-за наглости одних и халатности других пострадал ребенок. На видео отчетливо заметно, как сильный порыв ветра подхватил сиденье дивана, сбив мальчишку с ног. Школьник какое-то время пролежал на асфальте, на помощь к нему в итоге поспешили очевидцы.

Искать владельца дивана в многоквартирном доме – довольно сомнительный аттракцион, как и пытаться наказать регионального оператора или дворника за крупногабаритный мусор, лежащий в неположенном месте. Радует одно, в этот раз у истории «хеппи-энд».

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