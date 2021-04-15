Главному полицейскому Приморья Олегу Стефанкову вручили наградное оружие — пистолет Ярыгина

Начальник Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Олег Стефанков. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Начальнику Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майору полиции Олегу Стефанкову вручено наградное оружие. Приказ об этом отдал Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев. Олег Стефанков награжден пистолетом Ярыгина за успехи в оперативно-служебной деятельности и активную работу по укреплению правопорядка.

На оперативном совещании, где были подведены итоги работы органов внутренних дел Приморского края за три месяца 2021 года, наградное оружие Стефанкову вручил заместитель начальника приморской полиции Евгений Долматов, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, Олег Стефанков руководит Управлением МВД России по Приморскому краю с марта 2020 года. Службу в органах внутренних дел он начал в 1995 году с должности оперуполномоченного отделения экономической безопасности отдела внутренних дел Ленинского района города Ростов-на-Дону. Занимал различные должности в органах внутренних дел Ростова-на-Дону, Республики Адыгея, Калужской области, Красноярском крае.

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