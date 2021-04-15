Пограничники в Приморье изъяли более четырех тонн морепродуктов стоимостью свыше шести миллионов рублей

Морепродукты без документов, подтверждающих законность происхождения, изъяты из оборота пограничниками Приморья. Фото: пресс-группа Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во время рейдовых мероприятий из незаконного оборота изъяли более четырех тонн ценных водных биологических ресурсов. По предварительной оценке рыночная стоимость морских деликатесов может превышать шесть миллионов рублей.

В Кавалеровском районе в остановленном для проверки микроавтобусе пограничники обнаружили 68 мешков с северной и гребенчатой вареной креветкой. У владельца Мазда «Бонго» на автодороге «Южно-Морское — Находка» выявлено 19 мешков с различным крабом. Рейд северо-восточнее поселка Козьмино завершился изъятием у перевозчика 25 мешков с варено-мороженой креветкой. Документов, подтверждающих законность происхождения перевозимых в антисанитарных условиях морепродуктов, ни у одного из водителей не оказалось.

Около 2,7 тонны креветок, краба, гребешка, икры лососевых хранились в контейнерах во Владивостоке. Фото: пресс-группа Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю

Изъято около 2,7 тонны готовых к реализации деликатесов: креветки, краба, гребешка, икры лососевых, которые хранились в рефрижераторных контейнерах на территории промышленной базы во Владивостоке. Никаких документов на морепродукты опять же не было, а их владелец утверждал, что заготовил все это для собственного потребления.

Как сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, трем жителям Приморья в ближайшее время предстоит выплатить штрафы на общую сумму более двух миллионов рублей. Приморцы признаны виновными по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море».

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