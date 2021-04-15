В Приморье рыбакам-любителям разрешат продавать пойманную ими рыбу

В Приморье собираются разрешить продавать любительский улов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморье планирует войти в список регионов, где будет разрешена продажа уловов любительского рыболовства. Губернатор края Олег Кожемяко выступил с поддержкой законопроекта, разработанного Росрыболовством, который уже находится на рассмотрении Государственной Думы РФ.

Сейчас по закону россияне могут заниматься рыбалкой только для личных целей. Продажа пойманной рыбы запрещена. При этом в Приморском крае в сутки разрешается вылов 60 штук наваги, 30 штук красноперки, камбалы, терпуга и минтая, 100 штук корюшки.

— Съесть одному человеку такое количество рыбы вряд ли возможно. Поэтому есть смысл рассмотреть возможность реализации излишков уловов любительского рыболовства без сложных административных процедур и бумажной волокиты. Муниципалитеты определят места для продажи свежепойманной рыбы с возможностью подхода маломерных судов. Реализация уловов будет способствовать увеличению потребления рыбы в регионе, развитию легальной самозанятости, может стать источником дохода для населения, — заявил глава Приморья на заседании Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета в четверг, 15 апреля.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков поддержал инициативу Олега Кожемяко о включение субъекта в пилотный проект.

Как сообщает пресс-служба правительства края, регионами, где предполагается реализация инициативы, также станут Мурманская, Сахалинская, Магаданская и Томская области.

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