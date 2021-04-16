Суточная заболеваемость COVID-19 в Приморье опустилась ниже 40 случаев

В Приморье прививки против коронавируса сделали 82083 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество инфицированных за сутки COVID-19 в Приморье опустилось ниже четырех десятков. За минувший день в регионе было зафиксировано 39 новых случаев заражения, сообщил краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала пандемии в крае сейчас составляет 43097 человек.

48 жителей края официально признаны выздоровевшими от COVID-19 за последние 24 часа. Всего в крае насчитывается уже 40444 человека, сумевших побороть новое заболевание. Это более 90% от общего числа заразившихся.

За минувшие сутки от болезни скончался еще один приморец. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло отметки 702 человека.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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