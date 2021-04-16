Прокуратура встала на защиту ребенка-инвалида, который с 2019 года нуждается в квартире во Владивостоке

Женщина не смогла сама добиться справедливости, поэтому обратилась в прокуратуру. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мама инвалида обратилась за помощью в ленинскую районную прокуратура с жалобой на то, что ее ребенку долгое время власти не могут предоставить жилье. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по исполнению жилищного законодательства. Как оказалось, недовольства женщины были вполне оправданными.

- Установлено, что ребенок страдает тяжелой формой хронического заболевания и в соответствии со ст.ст. 51, 57 Жилищного кодекса Российской Федерации имеет право на внеочередное предоставление жилого помещения, - сообщают в пресс-службе прокуратура Приморского края. - В декабре 2019 года мальчик принят на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, однако квартира муниципалитетом не была предоставлена.

В итоге прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Требование надзорного ведомства – возложить обязанность на администрацию Владивостока предоставить ребенку-инвалиду и его законному представителю благоустроенное жилье по договору социального найма, притом во внеочередном порядке.

Ленинский районный суд встал на сторону прокуратуры и вынес решение – требование прокуратуры удовлетворить в полном объеме. После того, как вердикт представителя Фемиды вступит в законную силу, надзорное ведомство возьмет на контроль фактическое исполнение властями этого решения.

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