Во Владивостоке на улице Батарейной и части Западной запретили остановку и стоянку машин

На улице Батарейной и части Западной установили дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку автомобилей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке на улице Батарейной и части улицы Западной вводится запрет на остановку и стоянку автотранспорта, сообщили в городском управлении дорог и благоустройства. На этих улицах уже установлены дорожные знаки, информирующие автомобилистов о действующем запрете.

Изменение в организации дорожного движения во Владивостоке связаны с "обеспечением беспрепятственного проезда и безопасности". Теперь парковаться и совершать остановку нельзя по четной стороне на участке улицы Батарейной от пересечения с Пограничной до пересечения с Западной, а также на Западной от пересечения с Батарейной до Фонтанной.

Запрет на стоянку и остановку также действует по обеим сторонам дороги на участке от пересечения Западной и Батарейной по направлению к океанариуму и в районе дома № 7 по улице Западной.

Схема действия дорожных знаков на Батарейной и Западной. Фото: vlc.ru

Автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения. За несоблюдение требований по данным адресам автомобиль может быть эвакуирован.