Во Владивостоке на улице Батарейной и части Западной запретили остановку и стоянку машин

На улице Батарейной и части Западной установили дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку автомобилей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во Владивостоке на улице Батарейной и части улицы Западной вводится запрет на остановку и стоянку автотранспорта, сообщили в городском управлении дорог и благоустройства. На этих улицах уже установлены дорожные знаки, информирующие автомобилистов о действующем запрете.
Изменение в организации дорожного движения во Владивостоке связаны с "обеспечением беспрепятственного проезда и безопасности". Теперь парковаться и совершать остановку нельзя по четной стороне на участке улицы Батарейной от пересечения с Пограничной до пересечения с Западной, а также на Западной от пересечения с Батарейной до Фонтанной.
Запрет на стоянку и остановку также действует по обеим сторонам дороги на участке от пересечения Западной и Батарейной по направлению к океанариуму и в районе дома № 7 по улице Западной.
Схема действия дорожных знаков на Батарейной и Западной.
Фото: vlc.ru
Автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения. За несоблюдение требований по данным адресам автомобиль может быть эвакуирован.