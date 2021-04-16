Полыхало на всю округу. Популярный пит-стоп и шиномонтаж сгорели в Приморье

Пожар в поселке Трудовое Фото: принтскрин видео.

Серьезное ЧП разыгралось ночью в поселке Трудовой, который относится к Советскому району Владивостока. Пожар вспыхнул на шиномонтажке, которая соседствует с пит-стопом. При этом строения находятся на территории автостоянки, забитой машинами местных жителей.

Пожар случился на Лермонтова, 56. По словам очевидцев, пламя озарило всю округу около 4 часов ночи.

– Самое страшное, что там стоянка, а на территории стоянки эта шинка и пит стоп. Кто бы потом отвечал за чужое имущество? В четыре утра сработал сигнал тревоги на сигналке, прибегаю, и чуть с ног не повалилась. Но, слава богу, обошлось. Машины именно клиентов не пострадали, а вот у хозяина стоянки подгорела, – рассказала в соцсети одна из местных жительниц.

В пятницу очевидцы ночного происшествия сняли на видео последствия пожара.

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