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Общество16 апреля 2021 11:37

Тяжелая техника заблокировала въезд в Большой Камень

В городе образовался настоящий транспортный коллапс
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Экскаватор и большегруз перекрыли проезд

Экскаватор и большегруз перекрыли проезд

Фото: принтскрин видео.

Огромный транспортный затор наблюдается в пятницу вечером в приморском городе Большой Камень. Как по закону подлости в час-пик, когда люди стремятся домой, здесь случилась целая череда происшествий.

ЧП перед ЖД путями. Фото: Instagram/bkamen_news

Сначала в прямом смысле оказался заблокирован въезд и соответственно выезд из города из-за неурядицы с дорожной техникой возле железнодорожного переезда. Большегруз с экскаватором попросту перегородили движение во всех направлениях.

Стоило наконец-то оттащить экскаватор, как автомобилисты, желающие развернуться, сами устроили ДТП. И проезд снова оказался затруднен.

На трассе скопилась пробка. Фото: Instagram/bkamen_news

По сообщениям очевидцев, несколько аварий также произошли за это время в городе, поэтому движение в вечернее время попросту парализовано.

ДТП в центре Большого Камня. Фото: Instagram/bkamen_news