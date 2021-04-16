Тяжелая техника заблокировала въезд в Большой Камень

Экскаватор и большегруз перекрыли проезд Фото: принтскрин видео.

Огромный транспортный затор наблюдается в пятницу вечером в приморском городе Большой Камень. Как по закону подлости в час-пик, когда люди стремятся домой, здесь случилась целая череда происшествий.

ЧП перед ЖД путями. Фото: Instagram/bkamen_news

Сначала в прямом смысле оказался заблокирован въезд и соответственно выезд из города из-за неурядицы с дорожной техникой возле железнодорожного переезда. Большегруз с экскаватором попросту перегородили движение во всех направлениях.

Стоило наконец-то оттащить экскаватор, как автомобилисты, желающие развернуться, сами устроили ДТП. И проезд снова оказался затруднен.

На трассе скопилась пробка. Фото: Instagram/bkamen_news

По сообщениям очевидцев, несколько аварий также произошли за это время в городе, поэтому движение в вечернее время попросту парализовано.