В субботний выходной в Приморье тепло, туманно и местами дождливо

Воздух во Владивостоке прогреется до 11 градусов тепла. Фото: Антон ПИКУС

В субботу, 17 апреля, Приморский край окажется во власти фронтальных разделов циклона. В регионе местами дождливо, переменная облачность и туман. Воздух прогреется до 16 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице осадков не ожидается, слабый ветер возьмет направление с юга и в течение дня перейдет в умеренный. Воздух во Владивостоке прогреется до 11 градусов тепла.

В Уссурийске также без осадков. Ветер южный умеренный, но будет теплее – до 16 градусов тепла.

В Находке дождя не ожидается, ветер будет слабым. Температура воздуха +10...+12°C.

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